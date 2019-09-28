اختبارات جديدة للطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال الطلاب الذين أتموا اجتياز المرحلة الأولى من اختبارات القبول بالصف الأول في مدرسة الضبعة للطاقة النووية، والمرشحين لاختبارات المرحلة الثانية من الاختبارات، مساء اليوم، السبت، في مقر اتحاد الطلبة بالعجوزة بالجيزة، ماعدا طلاب القاهرة والجيزة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة إلى طلاب القاهرة والجيزة، من المقرر أن يبدأوا الاختبارات الخاصة بهم بالكلية الفنية العسكرية من يوم غدٍ الأحد ٢٩ سبتمبر إلي الخميس ٣ أكتوبر 2019 في تمام الساعة ٧ صباحا.





كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عبر موقعها الرسمي على الانترنت، نتيجة القبول للمتقدمين للإلتحاق بالصف الاول بالمدرسة الفنية للطاقة النووية بمدينة الضبعة للعام الدراسي 2019 /2020.



