Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

فى اتصال هاتفي..السيسي والعاهل البحريني يبحثان تطورات الأوضاع بعدد من القضايا الإقليمية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:52 م
السيسي والعاهل البحريني
السيسي والعاهل البحريني يبحثان تطورات الأوضاع
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي.

وأضاف السفير بسام راضي، أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن العاهل البحريني العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدًا استمرار دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

خلعوا أظافرها.. مصدر طبى يكشف طرق التعذيب الوحشية لـشقيقة جنة

قرار جديد لمدرب الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال وأتليتكو .. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

دعاء للأب للميت يضيء قبره ويدخله الجنة من غير حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلعها النقاب.. إطلالات لـ حلا شيحة عرضتها للانتقادات فى مهرجان الجونة

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة