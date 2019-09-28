حفل محمد شاهين في ساقية الصاوي.. 12 أكتوبر

يستعد المطرب محمد شاهين لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 12 أكتوبر المقبل، في ساقية عبد المنعم الصاوي، داخل قاعة النهر في تمام الساعة الثامنة، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومتابعيه.
ومن المقرر أن يقدم محمد شاهين، باقة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور بجانب عدد من أغاني ألبومه الجديد، الذي يجمع في أغنياته، عدة ألوان غنائية، وعدة موضوعات من حيث المضمون الكلامي، ويتضمن الأغاني الرومانسية، الخليجية، الشعبي، وغيرها.
وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، احمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدي.