حفل محمد شاهين في ساقية الصاوي.. 12 أكتوبر

يستعد المطرب محمد شاهين لإحياء حفل غنائي كبير يوم السبت الموافق 12 أكتوبر المقبل، في ساقية عبد المنعم الصاوي، داخل قاعة النهر في تمام الساعة الثامنة، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومتابعيه.





ومن المقرر أن يقدم محمد شاهين، باقة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور بجانب عدد من أغاني ألبومه الجديد، الذي يجمع في أغنياته، عدة ألوان غنائية، وعدة موضوعات من حيث المضمون الكلامي، ويتضمن الأغاني الرومانسية، الخليجية، الشعبي، وغيرها.



