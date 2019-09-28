خناقة وهدفان ملخص الشوط الأول بين سموحة والمقاولون العرب .. فيديو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مع سموحة، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.



سجل سموحة الهدف الاول عن طريق محمود عزت في الدقيقة 31 عن طريق رأسية متقنة تلقاها من ركلة حرة من الجبهة اليمنى وتقدم سموحة بالهدف الأول.



ثم تعادل المقاولون عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها الهاني سليمان حارس سموحة عندما عرقل مهاجم المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وسجل طاهر محمود طاهر ركلة الجزاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



ونشبت مشادة بين الهاني سليمان ولاعبي المقاولون العرب بعد تسجيل طاهر هدف التعادل، وتدخل اللاعبون والمشادة ازدادت ولكن حكم المباراة استطاع أن يفض الاشتباك دون إظهار كروت صفراء أو حمراء.