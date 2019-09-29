توقف عنها فورا .. 4 عادات غير متوقعة تدمر دماغك

عادات يمكن أن تضر دماغك إليك أبرز تلك العادات عليك التوقف عنا فورا فهى تسبب ضررا لدماغك على المدى الطويل

وتسبب تلف في الدماغ .



وفقا لموقع " powerofpositivity " تختلف أعراض تلف الدماغ على نوع إصابة الدماغ. غالبًا ما تؤدي الإصابة الدماغية المؤقتة إلى أعراض قصيرة المدى. تشمل الأعراض المؤقتة لإصابات الدماغ الارتباك والصداع ومشاكل الذاكرة والغثيان.



قد تتضمن أعراض التلف الشديد في الدماغ عدم وضوح الرؤية وصعوبة السمع أو التحدث ونزيف وفقدان الوعي\

الآن وبعد أن قمنا بتغطية أكثر أنواع تلف الدماغ صراحةً ، دعونا نناقش العادات الأكثر خفة التي يمكن أن تلحق ضررًا خطيرًا.



1- التدخين ..



يؤذي الدماغ وخطير على الرئتين وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الرئة والقلب والسكتة الدماغية.



2-إطالة النوم

في المنتدى الاجتماعي Quora ، يقدم مستخدم باسم Sachin Singh بعض النصائح الذكية (غالبًا) ضد أخذ قيلولة طويلة.



"خلال اليوم ، ستجعلك القيلولة القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 20 دقيقة تشعر بالحيوية. القيلولة الأطول التي تستغرق نصف ساعة تقريبًا ستجعلك تشعر بالإرهاق والركود. هذا الشعور يأتي من دخول المراحل الأعمق من النوم التي تحدث بعد 30-60 دقيقة.



3-عدم تناول وجبة الافطار



"أولئك الذين لا يتناولون وجبة الإفطار سيكون لديهم انخفاض في مستويات السكر في الدم. بعد ليلة طويلة دون تناول الطعام ، قد يؤدي ذلك إلى عدم كفاية الإمداد بالمغذيات إلى عقلك. إذا تكررت في كثير من الأحيان بما يكفي على مدى الحياة ، يمكن أن يسبب هذا تنكس الدماغ. "

خلال توفير الطاقة والمواد الغذائية الحيوية. يظهر العلم بوضوح أن الفطور الصحي يعزز كلًا من كفاءة العمل والتعلم.



4-الجفاف



عدم شرب كمية كافية من الماء. "تناول كميات أقل من الماء كل يوم يعد ضررًا كبيرًا لكل من جسمنا وبالطبع لعقلنا. من الأفضل تناول 9 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا.



الماء يساعد على توفير الأكسجين والمواد الغذائية الحيوية التي يحتاجها الجهاز. تظهر الأبحاث أيضًا أن H2O يساعد في تهدئة وتزييت أنسجة المخ.