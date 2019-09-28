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مرأة

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:51 م
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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رنا عصمت
ظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جريئة، ومبهرة، وذلك خلال تواجدها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت ناهد السباعي فستان كب باللون الاسود الناري، وفتحة كبيرة من القدمين، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير،وتميز بـ سوستة طويلة من الخلف باللون النحاسى.

وتركت ناهد السباعي شعرها منسدلا عبر كتفيها، مع ترك بعض خصلات الشعر المنسدلة على وجهها، وأكملت من إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

واختارت ناهد السباعي بعض الإكسسوارات البسيطة لتكمل من إطلالتها، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الذهبي، وخاتم من نفس اللون، مع حذاء لامع باللون الأسود.

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية
بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية
بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية
بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية
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