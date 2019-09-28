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توك شو

زعيم المعارضة التركي: أتمني أن تعود العلاقات مع مصر إلى طبيعتها.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:38 م
فتح الله جولن
فتح الله جولن
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محمد القاضي
قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إن الشعب المصري يكن للشعب التركي محبة عميقة.

وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «المسؤولون الأتراك ميالون إلى الخوض في جدالات مع نظرائهم المصريين انطلاقا من الاعتبارات السياسية».

وأشار: «بعض المسؤولين الأتراك قد أعربوا في مناسبات مختلفة عن رغبتهم في تجديد العلاقات بين مصر وتركيا مرة أخري، وعودتها إلى طبيعتها، لكني لست متأكدا من تحقيق هذا بعد هذه القطيعة الطويلة رغم تمنياتي أن تعود العلاقات بين البلدين إلي طبيعتها بالفعل، لكن في ظل وجود أمثال هؤلاء المسؤولين الأتراك في السلطة لا تزال هذه الأمنيات صعبة إلا تكن مستحيلة».
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