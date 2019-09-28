أحمد موسى يوضح تفاصيل لقاء أبو العينين مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الحوار الذي دار بين تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه مع رجل الصناعة محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.



وأكد الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن رجل الأعمال محمد أبوالعينين تحدث عن ملف سد النهضة وحقوق مصر في مياه نهر النيل مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويذكر أن تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، معتبرا أن أزمة سد النهضة تكمن فى أثيوبيا «دولة المنبع» وأن المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض .



وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي – وعدد من أعضاء البرلمان الأورومتوسطي أن حل أزمة سد النهضة ستكون أول اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع وسيتشاور مع «مصر والسودان وأثيوبيا» للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة .



وناقش رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال اللقاء، حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة، ومدى تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا فى التعامل مع تلك الأزمة .



وأكد أبو العينين لـ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي استعرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي لخطورتها على المنطقة وكذلك للتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر فى حصتها بمياه النيل وكذلك الحق المشروع لأثيوبيا فى التنمية، منوها بأن ذلك جاء لحرص الرئيس السيسي على العلاقات القوية بين دول القارة، حيث أن الموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يمثل تعديا على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل .



وأضاف أبو العينين أن مصر ليست ضد إثيوبيا فى بناء سد النهضة وأن الرئيس السيسي مهتم للغاية باستمرار ودعم قوة العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، والتعاون سويا كأبناء قارة واحدة من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء وأبنائها.



وأشار: إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية منذ توليه رئاسة الأتحاد الأفريقي، وذلك سواء فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، أو رسم الرؤي للقارة السمراء لتحقيق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.



وأضاف: أن الرئيس السيسي كان خير سفير وممثل للقارة الأفريقية فى المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة فى قمة العشرين، وقمة الدول الصناعية السبع الكبري «جي 7» و مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا «تكاد 7 » حيث استطاع أن يعبر عن آمال وطموحات القارة الأفريقية وأن يصل بصوت أبنائها إلى العالم .



وأوضح أبو العينين لـ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي يعتز بأفريقيا وشعوبها ويريد تحقيق طفرة كبيرة فى القارة السمراء وأن تتحول إلى قارة عظمى متقدمة بثرواتها الهائلة وبأيدي أبنائها.



وأكد أبو العينين أن مشكلة أزمة سد النهضة تؤرق الشعب المصري، والرئيس السيسي أكد أن مصر ليست ضد أثيوبيا فى أن تحلم بالتنمية، ولكننا نتحدث عن حقوقنا التاريخية، والتي يجب ألا تنخفض نهائيا.



وأشار إلى أنه عندما تم توقيع اتفاقية تنظيم المياه بين دول حوص النيل منذ أكثر من 100 عام كان الشعب المصري وقتها عدد سكانه 20 مليون نسمة فقط، وكنا نحصل على 55 مليار متر مكعب مياه، بينما اليوم نحن أكثر من 107 ملايين نسمة، والمفترض أن كمية المياه تزيد ولا تقل، وعلى العكس نجد الجانب الأثيوبي يصر على موقفه ولا يحترم الاتفاقيات التي توقع أو البرامج التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ويخلف ما يتفق عليه، ولا يلتزم بأي شىء ويصعد من تلك الأزمة .



وأوضح أبو العينين أن دخول إثيوبيا حاليًا مرحلة ملء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاثة «مصر والسودان وأثيوبيا» مؤشر خطير، وهو يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلي مصر، وتعطيش المواطن المصري، وتدمير الرقعة الزراعية، والتأثير على انتاج الكهرباء، وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر، ومياه النيل بالنسبة لنا آمن قومي «مسألة حياة أو موت».

