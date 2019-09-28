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فن

نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:40 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: " يسعدني أن أكون جزءًا من الإصدار الثالث من @elgounafilmfestivalofficial و فخور بصديقي @amrmansi @bushraofficial من جهودهم العظيمة لجلب لنا باستمرار مثل هذا الفيلم السينمائي الطاقة الإيجابية!".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

ليه كدة يا حلا - الفستان مش حلو - ايه ده

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