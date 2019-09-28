نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: " يسعدني أن أكون جزءًا من الإصدار الثالث من @elgounafilmfestivalofficial و فخور بصديقي @amrmansi @bushraofficial من جهودهم العظيمة لجلب لنا باستمرار مثل هذا الفيلم السينمائي الطاقة الإيجابية!".وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:ليه كدة يا حلا - الفستان مش حلو - ايه ده