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رياضة

مصطفى يونس: هناك مبالغة في الإشادة بـ فايلر.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:06 ص
فايلر
فايلر
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حسن العمدة
قال مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لاسارتي، لم يفشل في إدارة الفريق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «خسارة إفريقيا لا تعني فشل لاسارتي، ولو تم إعادة مباراة الأهلي وصن داونز التي أدارها مارتن لاسارتي سيفوز بكل تأكيد»، متابعا: «كل شيخ وله طريقة، ولاسارتي مكنش بيلعب في المباراة».

وانتقد يونس مبالغة البعض في تقدير أداء رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للأهلي، متابعا: «لا يوجد مدرب يصنع فريق في يوم وليلة، لكن ما يفعله فايلر صحيح لأنه يجرب جميع اللاعبين في المباريات».
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