عبدالعزيز_الفغم يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏كان صامتًا وأبكى ملايين

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، بعد مقتله امس على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت تعليقات المعزين كالتالي :



‏سيرة عطره كان فيها القوي الأمين المخلص الوفي في خدمة مليكه ووطنه ، تلمسها في محبة الناس له وحزنهم الكبير على وفاته ،،

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وعظم الله اجر القيادة والمملكة وأسرته وذويه وانا لله وانا اليه راجعون‎#عبدالعزيز_الفغم.



‏نعم الأخ، نعم الزميل ونعم المعلم. ترجّل الفارس وهو يضرب لنا أروع الأمثلة كيف يكون القوي الأمين مع ولاة أمر المسلمين.‎#عبدالعزيز_الفغم.



‏‎#عبدالعزيز_الفغم فجرنا مكسور مثل فجر عبدالله ، الى جنات الخلد أيها البطل الشجاع.



‏فجرنا مكسور ، مثل فجر عبدالله

الله يرحمكم ويجمعكم مع الشعب ف الجنه

#عبدالعزيز_الفغم.



‏‎#عبدالعزيز_الفغم

صباحك يالمملكة دامع ..😢

وقلوب شعبك موجوعه ...💔

ياالله انك تجبرنا ...وتهون علينا الفجعه.



‏عزائنا لوالدنا خادم الحرمين الشريفين

وولي العهد الأمين وأهله وذويه وكافة الشعب السعودي

كسر غريب اصابني وكأنه شخص قريب منّي واظنه قريب منّا جميعًا لانه الحارس الشخصي لوالدنا الملك سلمان حفظه الله

رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون ‎#عبدالعزيز_الفغم.





وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.



