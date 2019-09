روساتوم تدعم مبادرة Sails of the Spirit: مهمة إنسانية دولية لتغيير العالم

ويشارك فريق "Sails of the Spirit" في إعداد وتنفيذ أنشطة متكاملة تتضمن مهارات الإبحار باليخوت، بالإضافة إلى أنشطة اجتماعية وثقافية أخرى، بهدف خلق نموذج إيجابي جديد للتفاعل بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع.





يجوب يخت المهمة الإنسانية " Sails of the Spirit" "سيلز اوف ذا سبيريت" بعضا من دول البحر المتوسط مثل تركيا، قبرص، مصر، مرورًا بموانئ "مارماريس - أنطاليا - كومكويو - تاسوكو بتركيا، ليماسول بقبرص - الإسكندرية بمصر"، ثم العودة إلى ميناء مارماريس مرة أخرى، في الفترة من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019 ، بدعم من مؤسسة الطاقة النووية الحكومية "روساتوم" .وتشمل المبادرة مشاركة مجموعة من الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة والأشخاص الأصحاء من مدن ومناطق مختلفة من روسيا ولاتفيا والسويد وأرمينيا وبلدان أخرى.ومنذ عام 2011، قامت الفرق التي تدعم مبادرة Sails of the Spirit (من بينهم أشخاص من ذوي القدرات الخاصة) بخمسة عشر رحلة استكشافية في أنحاء مختلفة من العالم.ويهدف مشروع (Sails of the Spirit) إلى تطوير نموذج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال رياضة اليخوت لتكون نموذجا لإظهار المواهب والقدرات الخاصة بهم، مع التركيز هذا العام على وضع منهجية لتطوير سبل وطرق التفاعل الشامل من خلال رياضة اليخوت.كما ستقدم ​المهمة الإنسانية أيضا حلقات دراسية حول طرق الدمج والتفاعل المجتمعي من خلال التدريب على الإبحار وورش عمل وندوات بيئية واجتماعات تثقيفية ولقاءات تفاعلية، بالإضافة إلى الفقرات الطريفة والحفلات الموسيقية الشاملة.ويشارك المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية في ترتيبات هذه الرحلة إلى مصر، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل وندوة تعريفية عن تغيير العالم من خلال التفاعل الشامل في القاعة الكبرى بالمركز بمشاركة بعض من الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالإسكندرية.وتتضمن فعاليات الحدث والذي يقام مع مدار يومين التعريف بسبل التفاعل السليم مع الأشخاص ذوي القدرات الخاصة المختلفة مثل المكفوفين، والأشخاص المقعدين والأشخاص المعوقين جسديا وذهنيا أو لديهم تأخر ذهني، وسوف تشمل الندوة أيضا تدريبًا عمليًا للحضور على أهم قواعد التفاعل الشامل والمشاركة في تمارين عملية للتعامل مع أصحاب الهمم.كما قام المركز الثقافي الروسي ونادي روتاري الإسكندرية بتنظيم حفل موسيقي تمت استضافته أيضًا في المركز الثقافي الروسي، حيث قاما معا باختيار وإصدار الدعوات لأفراد المجتمع السكندري الذين يلعبون دورًا نشطًا في مجال مساندة أصحاب الهمم، حيث قام المركز أيضا بدعوة أعضاء الإدارة بنادي روتاري الإسكندرية، وعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وممثلي المنظمات العاملة مع الأشخاص والمنظمات التطوعية.وتضمن الحفل أيضا بعضا من العروض الترفيهية للجمباز والباليه والعروض الموسيقية (البيانو والكمان)، ورقصة للفنانة "آنا ميركينا" (الحائزة على جائزة الكأس الروسية للرقص على كرسي متحرك)، كما استضافت الندوة محاضرة عامة للمشاركين ولذوي القدرات الخاصة.