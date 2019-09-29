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مرأة

علشان جمالك.. اعرفي أضرار القهوة على البشرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
اضرار القهوة على
اضرار القهوة على البشرة
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رشا عوني
الاستمتاع بفنجان من القهوة الصباحية جزء من الروتين اليومي لملايين الأشخاص، فالبعض يتناولها على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار، فهي تمنحنا طاقة لبدء اليوم وتحسن المزاج وتعطينا النشاط والحيوية التي نحتاجها فور الاستيقاظ، لكن على الرغم من كل هذه المميزات للقهوة إلا أن الإفراط في تناولها له تأثير سلبي مباشر على الجلد والبشرة، وهو الأمر الذي تخافه كل السيدات.

تناول الكافيين باعتدال هو شيء جيد وقد أظهرت الدراسات أن تناول الكافيين يمكن أن يساعد في زيادة الرفاهية والسعادة والطاقة واليقظة والتواصل الاجتماعي، لكن بمجرد تجاوزك لخمسة أكواب من الشاي أو القهوة، قد تواجه أعراضًا مثل الغثيان والصداع النصفي والعصبية، كما يمكن أن يتداخل الكافيين أيضًا مع مركب جسمك الذي يساعدك على النوم والشعور بالنعاس دومًا.

أضرار القهوة على البشرة:

الإفراط في تناول القهوة له تأثير سلبي مباشر على الجلد و البشرة بشكل خاص، وذلك لأن الكافيين الموجود في القهوة و النسكافيه يعتبر مادة مجففة مثل الكحول والصوديوم، يصيب الجسم بالجفاف لأنه يزيد من إدرار البول، وبالتالي يفتقد الجسم لنسبة كبيرة من السوائل نتيجة التبول، ويزداد الأمر سوءًا في حالة عدم تعويض هذه السوائل وتناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، وذلك لترطيب الجسم والجلد والبشرة، وذلك بحسب موقع healthline الطبي.

ومن علامات فقدان الجسم للماء وقلة الترطيب، تقشير البشرة بشكل واضح ويتحول لونها للأصفر الباهت ويبدو الوجه كأنه شاحبًا، كذلك جفاف الجلد ويزداد هذا الأمر سوءًا في فصل الشتاء حيث لا يهتم البعض بتناول كميات كافية من الماء مما يظهر بشكل مباشر على الجلد.

القهوة وحب الشباب:

في حين أن القهوة لا تسبب حب الشباب ، لكن تشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن أن يزيد الأمر سوءًا بالنسبة للذين يعانون من حبوب الشباب ويتناولون القهوة بكثرة، حيث أن الكافيين يجعلك تشعر باليقظة والاستيقاظ ولكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة استجابة الإجهاد في الجسم، وقد تزيد هرمونات الإجهاد، مثل الكورتيزول ، من كمية الزيت التي تنتجها الغدد الدهنية، مما يعني أنك يمكن أن تكون أكثر عرضة لظهور حبوب الشباب.
علشان جمالك.. اعرفي أضرار القهوة على البشرة
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