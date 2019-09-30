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مرأة

الحماية من السرطان .. فوائد صحية غير متوقعة للدورة الشهرية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
الدورة الشهرية أمر ضروري ليس فقط من أجل الإنجاب واستمرار الحياة، ولكن أيضًا لصحة المرأة حيث انها تساعد على عمل هرمونات أساسية لمكافحة الاكتئاب والحماية من السرطان، كما أنها تحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، فهي تقوم بتنظيم صحة الجسم العامة.

وبحسب ما تم ذكره في موقع "power of positivity" لا يوجد أي سبب يستدعي الاحتفال عند انقطاع الدورة الشهرية، لأن أنقطاعها قد يتسبب في مشاكل الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبايض بالإضافة للإجهاد ونقص الوزن.

وعلى الرغم من أن فترات الدورة الشهرية ليست ممتعة بسبب ما يصاحبها من آلام، إلا أنها دليل واضح بأن الجسم في صحة جيدة، فهي أمر حيوي لصحة المرأة ومن الطبيعي ألا تصاحب الدورة ألام عديدة ولكن اذا حدث ذلك سيكون افضل بكثير من انقطاعها ، فهي بمثابة بطاقة تقرير شهرية عن صحة كل امرأة.
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