بشرى سارة لمواطني القاهرة.. صرف التموين للمتظلمين لحين الانتهاء من البحث

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مكتب تموين مدينة نصر بعد الانتهاء من تطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الالكترونية في إطار التعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة .





وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة التموين على رفع كفاءة مكاتب التموين والبالغ عددها بالقاهرة حوالي 75 مكتباً تم تطوير 9 مكاتب منهم وذلك بتزويدها بأجهزة الحاسب المتطورة والشبكات مع توفير التدريب اللازم للعاملين بها مما يساهم في سرعة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في يسر وسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة .





وأشارت وزارة التموين إلى أن الهدف من عملية تطوير المكاتب التموينية تنقية البطاقات التموينية واستهداف الفئات المستحقة مع إعداد قاعدة بيانات سليمة والعمل على توفير تكافل اجتماعي متميز .





وأضاف وزير التموين أن الوزارة تبحث حاليًا من خلال لجان البحث أكثر من 400 ألف تظلم وفي حالة زيادة مدة البحث عن 21 يوماً من تقديم طلب التظلم يتم صرف التموين للمواطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بحث تظلمه وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.





كما أكدت الوزارة خلال الافتتاح على العاملين بالمكتب ضرورة تقديم المساعدة للمواطنين وعلى المواطن أن يقدم كافة المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على حصته التموينية .



