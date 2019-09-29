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منوعات

أفضل الهواتف الذكية في العالم لعام 2019

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:42 م
هواتف ذكية
هواتف ذكية
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آية جمعة
كشفت صحيفة "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية عن قائمتها لأفضل 20 هاتفا ذكيا لعام 2019 على حسب المواصفات والمميزات التي يحتوي عليها الهاتف، وإليك أبرز هواتف تلك القائمة.

احتل هاتف (ون بلس 7T) OnePlus 7T المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد" لعام 2019، فالهاتف يتميز بتصميممه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور وعمر بطارية طويل وشحن سريع للغاية، ويبدأ سعر الهاتف من 600 دولار بينما تتكلف معظم الهواتف ذات المواصفات المماثلة 900 دولار أو أكثر.

واحتل المرتبة الثانية هاتف (آيفون 11) iPhone 11 الذي يتميز ينظام تشغيل بسيط وذكي ونظام كاميرا ثنائي العدسات (واحد عادي ، واحد صغير للغاية) مع أداء وميزات رائعة للكاميرا، وخاصية التعرف على الوجه كما يمتاز الهاتف بخاصية الشحن اللاسلكي.

وجاء هاتف (ون بلس 7 Pro ) OnePlus 7 Pro في المرتبة الثالثة، وهو يتميز بتصميم رائع مع حواف الشاشة المنحنية ونظام كاميرا ثلاثية العدسات وعمر بطارية رائع.

وجاء هاتفا Google - Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة بينما جاء هاتف "ون بلس 6T" افي المرتبة الخامسة.

كما ضمت القائمة أيضًا أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR و Samsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.
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