تصرف غريب من بعثة جينيراسيون مع قرب موعد مبارة الفريق أمام الزمالك

تناولت بعثة فريق جينيراسيون وجبة الغداء في فندق إقامة الفريق بأحد فنادق التجمع الخامس، ولم تتوجه بعثة الفريق إلى برج العرب لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتراجعت بعثة الفريق السنغالي عن زيارة المتحف المصري صباح اليوم بعدما أعلنت ذلك بالأمس.



يذكر أن النادي السنغالي يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له يوم السبت بملعب بتروسبورت.