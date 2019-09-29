مفاجأة صادمة.. حكومة إنجلترا تتهم نوابها بالتآمر مع دول أجنبية

بدأت حكومة داونينج ستريت تحقيقًا غريبًا من نوعه في صلات مزعومة بين حكومات أجنبية ونواب برلمانيين، وهم الذين يدعمون "قانون التراجع" الذي قد يجبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف بالبريكست، وذلك في حدثٍ نادر تلجأ إليه حكومة بريطانية لوقف هجمات معارضيها، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وقالت المصادر، إن الحكومة اتخذت الإجراء غير المسبوق بعد أن تلقى مسؤولين معلومات بأن النواب، بمن فيهم الوزير السابق في مجلس الوزراء أوليفر ليتوين، تلقوا مساعدة في صياغة مشروع قانون من أعضاء بالحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.





وعلمت الصحيفة أيضًا أن أعضاء البرلمان المتمردين قد وضعوا خططًا لقانون ثانٍ يسمح لرئيس مجلس العموم جون بيركو بتجاوز رئيس الوزراء إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.





سيسمح القانون الجديد لبيركو بأن يطلب من بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوربي) شخصيًا تأجيلًا إضافيًا بالنيابة عن مجلس العموم البريطاني.





وناقش المتمردون حتى استخدام التشريع لمنح بيركو سلطة تعيين مفوض بريطاني جديد في الاتحاد الأوروبي، مع ذكر وزير الداخلية السابق المؤيد آمبر رود كمرشح.





ينص القانون المثير للجدل، على أنه إذا فشل جونسون في الفوز بصفقة بحلول نهاية قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في 18 أكتوبر، فيجب عليه أن يكتب رسالة إلى بروكسل يطلب فيها تأجيل مغادرة المملكة المتحدة حتى 31 يناير-وهو أمر يقول إنه سيرفض القيام به.





وبموجب خطة المتمردين، سيجتمع مجلس العموم في 19 أكتوبر - وهو أول يوم سبت يجتمع فيه المجلس منذ حرب فوكلاند في عام 1982 - لتمرير مشروع قانون جديد يمنح بيركو صلاحية كتابة الرسالة للإتحاد.





وقال مصدر كبير: "يقول المتمردون إنه إذا أراد بوريس اللعب، فسنفعل كذلك".



