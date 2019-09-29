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برلمان

بعد غد.. جلسة افتتاحية لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
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ا ش ا
يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريع الأول بجلسة افتتاحية صباح بعد غد /الثلاثاء/، يتم في مستهلها تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019 بدعوة المجلس للانعقاد في الأول من أكتوبر.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد الخامس، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأربعاء المقبل بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ومواصلة أعمال الجلسة.
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