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أخبار العالم

وصول جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم إلى الحرم المكي لأداء صلاة الجنازة عليه.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:19 م
الملك سلمان واللواء
الملك سلمان واللواء الفغم
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أحمد قاسم
وصل قبل قليل إلى الحرم المكي، جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة العشاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، صباح اليوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة مكة قوله في بيان "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن"، متابعا "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".

وأوضح البيان "دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".

وأضاف "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن".
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