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أخبار البلد

البيطريين: 11 توصية للقضاء على مرض السعار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:44 م
سعار الكلاب
سعار الكلاب
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محمد غالي
قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة حقوق الحيوان، بمؤتمر اليوم العالمي للسعار، إن مرض السعار (داء الكلب) هو فيروسي مُعدٍ قاتل جدا وهو مرض حيواني في الحيوانات ذوات الدم الدافئ وأيضا الإنسان الذي يهاجم الجهاز العصبي المركزي والفيروس يصيب الإنسان بعد عضة كلب ويتصفى بفترة حضانة مختلفة وصداع واحساسات غير طبيعية

وأوضح الحسيني، ان هناك 11 توصية لمؤتمر اليوم العالمي للسعار لعام 2019، والموافق الذكرى السنوية.

أولا ً: -
عمل ندوات تثقيفية في المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والنقابات الفرعية لطلاب المدارس المستهدفين بالعقر والاصابة بمرض السعار.
ثانيا: -
مخاطبة دولة معالي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الامراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الاستراتيجية 2030 لمكافحة الامراض المشتركة.
ثالثا: -
مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الاليفة الا بعد الوقوف على الموقف الوبائي للدولة المصدرة وخلوها من الامراض المشتركة وخاصة السعار.
رابعا: -
دعم معهد الامصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية في تصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية FAO & WHO & OIE))
خامسا: -
الاهتمام بدور الحيوانات البرية في نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة وبالتالي الانسان بعمل دورات تدريبية وندوات ارشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال.
سادسا: -
توعية العاملين بمجال البحث العلمي بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.
سابعا: -
توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية.
ثامنا: -
توعية كافة الزملاء بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل (كل من يتعامل مع حيوان) باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية.
تاسعا: -
الدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية
عاشرا: -
مخاطبة الجهات السيادية لوضع خطة استراتيجية تتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
حادي عشر: -
تشكيل لجنة من الجهات المعنية للاجتماع على وجه السرعة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السعار.
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