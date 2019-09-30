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بين الناس

سكان شارع النعمان بعزبة النخل يطالبون بتوفير صناديق للقمامة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكت المواطنة أميرة المليجى ،من أهالى شارع النعمان بعزبة النخل ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.

وقالت فى رسالتها : نطالب بتوفير صناديق ضخمة للقمامة ورفعها بشكل مستمر للحد من انتشار الرائحة الكريهة والحشرات ، ونناشد المسئولين بالحل فى أسرع وقت رأفة بحالى الأهالى .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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