سكان شارع النعمان بعزبة النخل يطالبون بتوفير صناديق للقمامة

اشتكت المواطنة أميرة المليجى ،من أهالى شارع النعمان بعزبة النخل ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة.



وقالت فى رسالتها : نطالب بتوفير صناديق ضخمة للقمامة ورفعها بشكل مستمر للحد من انتشار الرائحة الكريهة والحشرات ، ونناشد المسئولين بالحل فى أسرع وقت رأفة بحالى الأهالى .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

