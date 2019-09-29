Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على البسين .. رضوى الشربيني في إطلالة جذابة .. شاهد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:48 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
Advertisements
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "
لكل الناس اللى حواليه...امى وبناتى و حابيبى و اهلى و أصحابى...وانتم عيلتى التانيه...انا من زمان اوى ماحستش انى سعيده كده...الف شكر...ده احلى عيد ميلاد وانتم احلى هديه بجد❤️".

ونالت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيبة - عقبال ١٠٠٠٠ سنة - القمر

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيماء سيف تنشر صور عيد ميلادها.. والجمهور: تستاهلي أكتر من كدا

كنت هموت.. أحدث إطلالة لـ رضوى الشربينى .. شاهد

رضوى الشربينى بـ إطلالة عنيفة.. والجماهير: حرام كده كتير.. شاهد

يا مساء الدهشة.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها

ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد

بين مؤيد ومعارض.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بفيديو .. شاهد

ترشيحاتنا

بفستان مشجر مكشوف.. درة تتألق ..والجمهور: ارحمينا

أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون .. أين يتواجد الفريق السنغالي الآن ؟

إعادة المباراة .. سيناريوهان أمام الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

شاهد | لقطات من تشييع جثمان عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان من الحرم المكي

بعد ظهورها النادر في مهرجان الجونة.. 6 معلومات عن زوجة محمد هنيدي

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد