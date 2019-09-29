على البسين .. رضوى الشربيني في إطلالة جذابة .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".وعلقت رضوى الشربيني على الصورة قائلة "لكل الناس اللى حواليه...امى وبناتى و حابيبى و اهلى و أصحابى...وانتم عيلتى التانيه...انا من زمان اوى ماحستش انى سعيده كده...الف شكر...ده احلى عيد ميلاد وانتم احلى هديه بجد❤️".ونالت الصورة على إعجاب كثير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى :كل سنة وانت طيبة - عقبال ١٠٠٠٠ سنة - القمريذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".