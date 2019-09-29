بعد رحيل الأسد الكاميروني .. 8 أزمات تضرب الكاف تحت رئاسة الملغاشي أحمد أحمد

بعد رحيل الكاميروني عيسى حياتو وتنصيب الملغاشى أحمد أحمد رئيسا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 16 مارس عام 2017 والأزمات تضرب الكاف سواء على المستوى القاري أول الدولي.



رحيل الأسد الكاميرونى فجر العديد من الأزمات التى تلاحق الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكاف واتهامات بشبهة وجود فساد وأزمات فى المباريات التى تجري فى البطولات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



ورغم وضع الكاف تحت وصاية الفيفا منذ شهر يناير من العام الجاري وتعيين السنغالية فاطمة سامورا مراقبا للاتحاد الإفريقي لمدة 6 أشهر إلا أن الأزمات لم تتوقف ووصلت إلى دهاليز المحكمة الرياضية الدولية وأبدى خلالها المتابعين استياءا من أداء أحمد أحمد وانفلات عقد الأمور من بين يديه.



صدى البلد يسلط الضوء على أزمات عاني منها الاتحاد الإفريقي بعد رحيل الأسد الكاميروني العجوز وإمساك الملغاشي مقاليد الأمور فى الكاف منذ تنصيبه فى منصب الرئيس.



أزمة تنظيم أمم إفريقيا



نظرا لعدم جاهزية البنية التحتية قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب تنظيم نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون والبحث عن دولة بديلة لاستضافة الحدث القاري.



بعد سحب التنظيم القاري من الكاميرون كانت الدولة الأقرب إلى نيل شرف التنظيم المغرب وقررت مصر عدم التقدم للمنافسة ودعم شقيقتها فى إستضافة الحدث القاري.



وفى تطور سريع تقدم المغاربة الأشقاء باعتذار عن استضافة العرس القاري ودخل مسئولو الكاف فى النفق المظلم ويظهر مسئولو مصر فى الصورة ويتحملون مسئولية تاريخية لإنقاذ الكاف من ورطة كادت تعصف بالبطولة الإفريقية وتنال القاهرة شرف تنظيم عرس القارة السمراء خلال صيف 2019.



أزمة نقل مقر الكاف

وواجه الاتحاد الإفريقي أزمة حقيقية بسبب إيجاد مقر ثابت حتى لا يتم نقله من مصر بجانب تأشيرات العاملين فيه وأعلن خلالها الملغاشي أحمد أحمد عنها فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية.



بدوره رد رئيس اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا وعضو المكتب التنفيذي للكاف هاني أبو ريدة على تصريحات أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وقال حينها إن مصر تحتضن مقر الكاف منذ نشأته، وكنت حريصا على أن تبقى اتفاقية المقر في أفضل صورة" مؤكدا على أن الكاف يتمتع بمزايا لا يتمتع بها أي اتحاد آخر، اتفاقية المقر تعامل الكاف مثل سفارة أي دولة، قبل أن يستدرك قائلا، "إلا أن طلب معاملة بعض العاملين في الكاف معاملة الدبلوماسيين يتطلب بعض الأمور والإجراءات وتعديل بعض القوانين".



ووفقا للتنسيق الذي جرى على أعلى مستوى تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تم إحتواء الأزمة عبر جلسات مع مسئولى الكاف وإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الأزمة زغلق ملف نقل المقر.



أزمة عمرو فهمي



أقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سكرتيره العام السابق عمرو فهمي، بسبب اتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد وسوء استخدام أموال الهيئة الحاكمة للكرة الإفريقية، بحسب تقرير نشرته "رويترز" وقالت إن المصري فهمي خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) متهما أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، الأمر المخالف للقواعد حيث يجب إرسال الأموال مسببة إلى حسابات الاتحادات الأهلية.



وكذلك، اتهم فهمي رئيس الكاف بحسب المستند الذي حصلت رويترز على نسخة منه بتغريم الكاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة تاكتيكال ستيل الفرنسية كوكيل مزود للكاف بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل على كاف ولم تنته شكوى فهمي ضد الملغاشي هنا، حيث اتهمه بالتحرش بـ4 موظفات في كاف، ومخالفة قواعد الاتحاد لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف، ودفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.



أزمة البث الفضائى لـ أمم إفريقيا



نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول أحقية مصر الحصول من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على سعر عادل لبث بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر صيف العام الجاري والتي قالت أن الحدث القاري جاءت عائداته المالية 100 مليون دولار، تستحق مصر منها حسب اللوائح 20 مليون دولار؛ بعد زيادة الفرق من 16 إلى 24.



وأشارت إلى أنه يحق للبلد المنظم الحصول على 20% من حقوق بث البطولة، إلا أن في الوضع الحالي تحصل مصر على 8 ملايين دولار من سعر بيع بث البطولة القارية وفقا لتعاقدات سابقة على تنظيم البطولة القارية.



الأمر الذى جعل أحد المصادر داخل اتحاد الكرة آنذاك برئاسة المهندس هانى أبوريدة يشير إلى أن اللجنة المنظمة المحلية برئاسة أبو ريدة ليس لها دخل في تحديد قيمة العائد من البث أو غيره من العوائد الخاصة بالاتحاد الأفريقي بما فيها البطولة الحالية، كما أن تلك العقود تم توقيعها قبل أن يتم إسناد شرف تنظيم البطولة للقاهرة بمدة طويلة.. بما ينفي وجود مصلحة مسبقة للجنة تسمح بأي ادعاءات بالتواطؤ بين مسئولي اللجنة وأي طرف.



ولفت في الوقت ذاته إلى نجاح اللجنة المنظمة المحلية في التوقيع مع ٢٤ راعيا محليا وإقليميا لأول مرة في تاريخ أفريقيا بدخل إضافي للبطولة الحالية يصل لنحو عشرة ملايين دولار.



أزمة التحقيقات واحتجازه فى فرنسا



فى شهر يونيو الماضى تحفظ المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالي.



جاء ذلك بسبب عدم التعاقد من جانب رئيس الكاف مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما واختيار تلك الشركة بتكلفة تفوق سعر تكلفة التعاقد مع بوما بحوالي 400 ألف دولار.



وعقب ذلك أفرجت النيابة العامة في مدينة مرسيليا الفرنسية الجمعة عن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الملغاشي أحمد أحمد ولم توجه تهما إليه، بعد استجوابه لمدة 10 ساعات في شبهات فساد على خلفية فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية وإبرام آخر بقيمة مالية أكبر مع شركة أخرى.



وضع الكاف تحت وصاية الفيفا



فى شهر يونيو الماضى أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان مشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه تم تعيين الأمين العام لـ فيفا، فاطمة سامورا، التى تعتبر بمثابة المرأة الحديدية فى القارة السمراء بصفة "مراقبا من الفيفا لأفريقيا" لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد وذلك بعدما تم التحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد القبض عليه في باريس مطلع الشهر الحالي بتهمة الفساد المالي.



وقال المغربي معاذ حجي المدير التنفيذى للاتحاد الافريقي لكرة القدم، على هامش المؤتمر الصحفى المنعقد فى استاد القاهرة، إن بيان مشترك بين الفيفا والكاف تم الاتفاق عليه بشأن أزمة التحقيقات مع أحمد أحمد رئيس الكاف ورئيس الكاف اقترح تدخل الفيفا للنظر في أوضاع الاتحاد من أجل تحقيق أفضل شيء وتم اعتماد ذلك على أن يتم تعيين فاطمة سامورا من ٣١ أغسطس وحتى ١ يناير وستعمل بجانب بعض الخبراء في بعض الإصلاحات بالكاف للإشراف على بعض الملفات بالكاف والنهوض بها.



فيما اعترض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برئاسة جياني أنفانتينو بتعيين لجنة للإشراف على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تقودها فاطمة سامورا، ووصف يويفا القرار في خطابه الرسمي الذي أرسله إلى فيفا بالمتسرع، وأنه أصاب الاتحاد الأوروبي بالغضب، خاصة أنه سيكون محل تضارب مصالح بين فيفا وكاف وهذا أمر غير مقبول.



أزمة الوداد والترجى



قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الترجي والوداد المغربي بعد الأزمة التي شهدتها لقاء الإياب فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على خلفية غياب تقنية الفيديو "VAR".



ما اضطر مسؤولي النادي التونسي ونظيره المغربي بتصعيد الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية للفصل فيها وبدورها قامت المحكمة الرياضية بإلغاء قرار الكاف وإعادتها مجددا إلى لجان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



وفى مطلع شهر سبتمبر الجاري أكدت لجنة الاستئناف التابعة للكاف الحكم الصادر عن اللجنة التأديبية والقاضي بإعلان الترجي التونسي بطلًا لأفريقيا وإعلان الوداد خاسرًا لمباراة الإياب بحجة الانسحاب كان "كاف" معتبرا أن فريق الوداد المغربي خاسرًا لمباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب "رادس"، بجانب فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بجانب 15 ألف دولار بسبب شغب الجماهير.



أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال



ظهرت بوادر الأزمة بعدما تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" خطابا من اتحاد الكرة المصري بناءا على رغبة نادي الزمالك تتضمن تأجيل مباراة الإياب بين نادي الزمالك وبطل السنغال 24 ساعة ونقلها إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية نظرا لظروف قهرية تمر بها البلاد.



الكاف بدوره تفهم الظروف القهرية وفقا للخطابات الأمنية التى تم إرسالها عبر اتحاد الكرة المصري واستجاب لفكرة تأجيل مباراة الإياب بين نادى الزمالك وبطل السنغال ليقام اللقاء يوم الأحد بدلا من السبت ونقله من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب فى الإسكندرية.



الفريق السنغالي رفض تأجيل المباراة بين نادي الزمالك وبطل السنغال ونقلها إلى ملعب برج العرب فى الإسكندرية وأعلن التحدي وتمسك بخوض المباراة فى موعدها السابق وعلى ملعب بتروسبورت فى التجمع الخامس.



توجه بعدها نادي الزمالك إلى ملعب برج العرب فى حضور طاقم الحكام المالي فى غياب الفريق السنغالي ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز الفارس الأبيض وانسحاب المنافس أعقبها إرسال الكاف خطابا الى اتحاد الكرة المصري يؤكد خلاله على إنعقاد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المباراة.

