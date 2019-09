12 متسابقا يتأهلون إلى مرحلة المواجهة في برنامج ذا فويس The voice

استطاع 12 متسابقا أن يتأهلوا إلى مرحلة المواجهة في برنامج "ذا فويس The voice" حيث ضمن كل مدرب إلى فريقه 3 مشتركين.



وضم "راغب" كل من إميليا، وشيماء محمود، ونهى رحيم، وضمت أحلام كل من عبدالعزيز إبراهيم، وعلى الشريفى، وعيدة، بينما ضمت سميرة سعيد كل من رضوان الأسمر وتوفيق الكلش والأخوات "عرقسوسى" بينما ضم "حماقى كل من وجيه البجاوى وبهاء خليل وعثمان الإدريسي ضمن حلقة برنامج "ذا فويس The voice.



يذكر أن تضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.