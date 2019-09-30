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رياضة

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
الكاف
الكاف
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ريهام بكير
حسمت مواجهات إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، الفرق المتأهلة لدور المجموعات باستثناء فريقي الزمالك جينيراسيون لعدم إقامة المباراة بسبب أزمة الملعب، ويصدر الكاف قراره بشأن اللقاء خلال أيام قليلة.

والفرق المتأهلة هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".

وينتظر الزمالك قرار الكاف ، رافضا مبدأ اعادة اللقاء حيث إنه التزم بالخطابات المرسلة من الجهات المنوطة بذلك وليس طرفا في الازمة.
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