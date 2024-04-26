قرار عاجل من جامعة حلوان لبحث مشكلة الطالبة سارة| القصة كاملة

في خطوة تعكس التزام جامعة حلوان بالاستماع لشكاوى طلابها والعمل على معالجتها، صرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأنه تم التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعوتها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها.

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها، كما أشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.

وفي وقت سابق أصدرت جامعة حلوان بيانا صحفيا بشأن مشكلة الطالبة سارة قائلة، تابعت إدارة الكلية كل ما تم تداولة بشأن الطالبة سارة هشام وقد حرصت ادارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لان الامر تم نشره بوسائل اعلامية لذا وجب توضيح الاتي :

أولا : توضيح عام :

1- لا يمكن لاى مسئول في الكلية اى كان باتخاذ اى قرارا بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك الا بقرار مجلس الكلية .

2- لا تقبل الكلية بالمتاجرة في ما تقدمة من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لابنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة او من ذوي الهمم علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان او خارجها .

3- تهتم الجامعة بحالة ابنائنا من ذوى الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية خاصة ان معالي الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة عين مستشار لذوي الهمم .

4- نتعاطف انسانيا مع كل الحالات الانسانية الا اننا لا نستطيع مخالفة القانون او ان نغض الطرف عن اى محاولة للزج باسم الكلية في اى مخالفة .

ثانيا :

1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لاتقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان .

2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعى 2020-2021

3- نجحت الطالبة في المستوى الاول للعام الجامعي 2020-2021

4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الان .

5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية اخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم ( 317 ) بتاريخ 17/9/2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحه تنص على ( يفصل الطالب اذا لم يستطيع رفع معدله التراكمي خلال اربع فصول دراسية متتالية )

6- لم تقبل الطالبة النصح الاكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الاول طبقا للائحه حرصا على مستقبلها الاكاديمي حيث تنص اللائحه على ( مادة 11ب ) يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو اربعة فصول غير متتالية .

7- استنفذت الطالبة مرات الانذار الاكاديمي الاربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالب ينطبق عليهم اربع فصول دراسية متتالية لاعطائهم فرصة اخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض اعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم اعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الاخيرة بتاريخ 17/9/2023.

9- ان قرار فصل الطالب المتعثر يعني اعطاءه فرصة اخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لايضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب .