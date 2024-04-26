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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال يفوز على الفتح ويعزز صدارته للدوري السعودي

الهلال
الهلال

فاز فريق الهلال  على نظيره فريق الفتح 3ـ1 في المباراة  التي جمعت بينهما اليوم الجمعة ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وسجل أهداف الهلال ميشايل وروبن نيفيز وعلي البليهي  في الدقيقة 58 , 74, 15+90 وأحرز هدف الفتح لوكاس في الدقيقة 57.

وبتلك النتيجة يأتي فريق الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 80 نقطة يبقي فريق الفتح كما هو في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الفتح
وجاء تشكيل الهلال أمام الفتح كالتالي:

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حراسة المرمى: بونو.

خط الدفاع: لودي , علي البليهي, كوليبالي , سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيز , ناصر , كنو , سلمان , ميشايل.

خط الهجوم: سافيتش.

أهلي جدة يخسر أمام الرياض 2-1
تعرض فريق أهلي جدة للخساة أمام مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء  الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الرياض، بيراما توري في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، عبدالهادي ردن الحراجين في الدقيقة 84.

بينما سجل فرانك كيسي هدف أهلي جدة في الدقيقة 45+10.

بتلك النتيجة، يرفع فريق الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث

الهلال

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