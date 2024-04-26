رئيس هيئة قضايا الدولة : لدينا قسم خاص بالمنازعات والتحكيم الدولي

قال المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة لديها قسم خاص للمنازعات والتحكيم الدولي.

مشيرا إلي أن هذا القسم يختير فيه أكفأ العناصر ويجيدون اللغات، ويتكون من 12 مستشارا.

وأضاف الفخراني، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هذا القسم يعتبر من أهم الأقسام بالهيئة، لأنه يتعامل مع مستثمرين أجانب وقضايا ذات قيمة وأهمية عالية وتمس السيادة المصرية.

وتابع المستشار مسعد الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة: “لدينا أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات عقود إستثمار تابعة للبنك الدولي بواشنطن بـ 5 قضايا”.