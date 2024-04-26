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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراض تركيا للصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل .. أردوغان يكشف الحقيقة

أردوغان
أردوغان

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 شائعات مفادها أنه تم اعتراض طائرات بدون طيار وضربات صاروخية باليستية من الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل، بسبب الكشف المبكر من قبل قاعدة رادار الناتو في جنوب شرق تركيا.

وقال أردوغان: "مركز الرادار في كوريسيك [مقاطعة ملاطية] ليس له ولا يمكن أن يكون له أي علاقة أو رابطة أو اتصال مع أي دولة بخلاف أمن بلدنا وتحالفنا"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وفي حديثه في تصريح مؤيد للفلسطينيين متلفز، أكد أردوغان أيضًا أن تركيا قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل وستفرض المزيد من القيود التجارية.

وأضاف أردوغان: “من منظور تجاري، فإن الدولة الوحيدة التي تفرض قيود التصدير على إسرائيل في 54 مجموعة منتجات هي تركيا”.

وأعلنت تركيا، التي تنتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أنها فرضت قيودا على تصدير 54 نوعا من المنتجات إلى إسرائيل في أوائل أبريل. 

وتشمل هذه المنتجات الألومنيوم والصلب ومنتجات البناء ووقود الطائرات والأسمدة الكيماوية وردا على ذلك، حظرت إسرائيل المنتجات القادمة من تركيا.

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اعتراض تركيا للصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل .. أردوغان يكشف الحقيقة


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