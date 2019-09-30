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فن

تعرف على موقف حاولت أنجلينا جولي حبس دموعها فيه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:01 م
انجلينا جولي
انجلينا جولي
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شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن المشاعر التي انتابتها عندما رافقت نجلها بالتبني مادوكس في أول يوم دراسة له بإحدى الجامعات الكورية منذ اسابيع لدراسة الهندسة الحيوية.

وقالت أنجلينا جولي، بحسب ما جاء موقع ET الأجنبي ، إنها حاولت بقدر الامكان عدم البكاء، لافتة الى انها تعيش مرحلة جديدة في الامومة وسعيدة بذلك كثيرًا.

وأضافت النجمة الامريكية :" ارسلته لـ كوريا لكي يدرس وانا فخورة به .. انا متحمسة واشعر ان عالمي يتسع مثلما عالم ابنائي يتسع".

يشار الى ان انجلينا جولي تنتظر طرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil من انتاج شركة ديزني.
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