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تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:54 م
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
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محمد شحتة
تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط سير التسكين بالمدينة الجامعية للطلاب وذلك إطار الاطمئنان والمتابعة المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة خلال اجراءات تسكين الطلاب.

وتمنى ناءب رئيس الجامعة، التوفيق والنجاح للطلاب فى عامهم الجامعي الجديد وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالمدينة الجامعية للطلاب.

كما شدد على ضرورة التعامل الجيد مع الطلاب والعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم ومراعاة قواعد الأمن للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية.

ورافقه خلال الجولة حسام مهران مدير المدن الجامعية والأستاذ ربيع هاشم رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب.
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد التسكين بالمدينة الجامعية
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