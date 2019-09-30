مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ، مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديدية، كونها تُعاني من ضعف في حاسة السمع، فلم تنتبه إلى صوت القطار، ونُقِلت للمستشفى جثة هامدة.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا يفيد مصرع ك.أ 27 سنة، ربة منزل، أسفل عجلات قطار متجه من محطة قلين إلى محطة دسوق، أثناء عبورها شريط السكة الحديد.



وعلى الفور، جرى نقل المتوفاة بسيارة إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، وتبين عبور المتوفاة شريط السكة الحديدية قبل محطة جماجمون، فصدمها القطار رقم 883 القادم من محطة قلين متجهًا إلى دسوق.



وقال أهلية المتوفاة، إنها تعاني من ضعف بحاسة السمع ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الوفاة، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 23882 لسنة 2019 إداري مركز دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.

