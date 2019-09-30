Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:34 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
محمود زيدان
لقيت ربة منزل، مقيمة بإحدى قرى مركز دسوق بكفر الشيخ، مصرعها أسفل عجلات القطار، أثناء عبورها شريط السكة الحديدية، كونها تُعاني من ضعف في حاسة السمع، فلم تنتبه إلى صوت القطار، ونُقِلت للمستشفى جثة هامدة.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطارًا يفيد مصرع ك.أ 27 سنة، ربة منزل، أسفل عجلات قطار متجه من محطة قلين إلى محطة دسوق، أثناء عبورها شريط السكة الحديد.

وعلى الفور، جرى نقل المتوفاة بسيارة إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، وتبين عبور المتوفاة شريط السكة الحديدية قبل محطة جماجمون، فصدمها القطار رقم 883 القادم من محطة قلين متجهًا إلى دسوق.

وقال أهلية المتوفاة، إنها تعاني من ضعف بحاسة السمع ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في الوفاة، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 23882 لسنة 2019 إداري مركز دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص أسفل عجلات قطار بـ أسوان

مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار القناطر

3 دقائق من الرعب.. عجوز تقع تحت عجلات القطار

ترشيحاتنا

صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي

بعد تماثلها للشفاء .. هنا الزاهد تنشر صورة من شهر العسل

بملابس كلاسيك.. نيرمين الفقى فى أحدث ظهور لها

طلب إحاطة بشأن مخطط قطري لسرقة المواهب المصرية

الجنيه المصري يعود للارتفاع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 30-9-2019

سأله عن الصحفيين المعتقلين..مذيع أمريكي يحرج أردوغان..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور آيتن عامر يشيد بها بعد فقدان وزنها.. شاهد.. قبل وبعد

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

صيادة الأعشاب .. حكاية أول تجربة لتطهير المجاري المائية في أسيوط..صور