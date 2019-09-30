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رياضة

بعد أزمة الزمالك جينيراسيون .. الجماهير: بطل السنغال افتعل مشكلة بدون سبب.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:34 م
الزمالك و بطل السنغال
الزمالك و بطل السنغال
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تسبب نقل مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي من استاد بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية في حدوث أزمة حيث رفض الفريق الضيف السفر لبرج العرب ولعب المباراة هناك .

وحاول مسئولو الزمالك التدخل لحل الأزمة لكن الفريق الضيف صمم على موقفه وعدم السفر لبرج العرب ومكث في فندق الإقامة بالقاهرة.

لاعبو الزمالك من جانبهم التزموا بالسفر ونزلوا لارض الملعب في غياب الفريق الضيف الذي اعتبر منسحبا.

رصدت عدسة صدى البلد اراء وتعليق الجماهير على الازمة.

قال هشام رجب أحد الجماهير أن فريق السنغال افتعل أزمة لم يكن لها داعى فلا يوجد فرق بين استاد القاهرة أو برج العرب فما حدث منهم لابد ان يجبر الكاف على تأهيل الزمالك و اعتماد النتيجة.

وأوضح محمد عبد الرحمن أحد الجماهير أن الفريق السنغالي كان لابد أن يقدر الظروف التى تمر بها البلاد ولا يقومون بهذا التصرف وتابع قائلا إنه يتمنى اعادة المباراة حتى نفوز بنتيجة ترفع من نادى الزمالك.

وتابع هانى جرجس مازحا أن الزمالك دائما حظه عالى، وكان لابد من تقدير السنغال للأمور التى تمر بها البلاد، ولا بد أن يتم إعادة المباراة ولا يمكن اعتماد النتيجة بهذه السهولة.
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