بتكلفة 379 مليون جنيه .. افتتاح مدارس ومشروعات مياه وصرف الصحي في الخانكة

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية عددا من المشروعات الخدمية فى مجالات التعليم والمياه والصرف الصحى بتكلفة 379 مليون جنيه بمدينة الخانكة ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيض الكثافات الطلابية للمدارس .



بدأ المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة عبد الرحمن عبد المغني للتعليم الأساسي بسرياقوس بالخانكة بتكلفة 4 مليون جنيه ثم افتتاح مدرسة محمود حسين غنيمة تعليم أساسي بالمنايل بتكلفة 7 ملايين جنيه ، كما افتتح المحافظ مدرسة عزبة الأبيض الابتدائية بتكلفة 3 مليون جنيه ثم افتتاح مدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي بنات بتكلفة 7 ملايين جنيه.



وبعد افتتاح المدارس تفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث إلى الطلاب واطمأن على سير العملية التعليمية والتأكد من استلام الطلاب والطالبات للكتب المدرسية كما استمع إلى مشكلات أولياء الأمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية.



أثنى المحافظ على الأعمال الإنشائية للمدارس ونظافتها كما تحدث المحافظ إلى الطلاب وطالبهم بالحفاظ على المدرسة ومواصلة التفوق والنجاح كما أوصى المحافظ هيئة التدريس بالمدرسة بالنهوض والاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم بالمدرسة، والحفاظ على المبنى وتجهيزات المدرسة، مكلفًا باستغلال إمكانيات المدرسة لصالح النهوض بالعملية التعليمية .



وفي مجال مشروعات المياه والصرف الصحي افتتح المحافظ محطة مياه الشروق بمدينة الخانكة والتي تعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف متر مكعب وتخدم منطقة الشروق الصناعية وعزبة الأبيض وعزبة الباشا والعكرشة وجزء من مدينة الخانكة.



كما تابع محافظ القليوبية جولته بتفقد محطة معالجة المنايل بتكلفة ٣٠٨ ملايين جنيه حيث تم التسليم الابتدائي لمحطات الرفع وتعمل المحطة بطاقة 10 آلاف متر مكعب في اليوم وتخدم قرة سندوة والمنايل وكفر حمزة.