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ديني

خالد الجندي: إخوة يوسف كذبوا على أبيهم.. وهناك أناس يكذبون على الله يوم القيامة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:25 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن إخوة يوسف -عليه السلام- كذبوا على أبيهم النبي يعقوب -عليه السلام- حينما ادعوا أن يوسف -عليه السلام- أكله الذئب.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، أن مظاهر الكذب والتلبيس موجودة من زمان، كما ورد في القرآن الكريم «وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ» (سورة يوسف: 18).

وتابع: فلازم تاخد بالك، بأنك عرضة بأن يحاول أن يُكذب عليك، والكلام ده لا يختلف عليه لا نبي ولا ولي، فإخوة يوسف كذبوا على أبيهم، رغم أنهم يعلمون أنه نبي يأتيه سيدنا جبريل -عليه السلام- بالوحي، يبقى اعتقادهم في نبوته مش مضبوط، يبقى كده بيشككوا في مصداقية نزول الوحي عليه".

وتابع: «فيه ناس هتكذب على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الشعب المصري لازم يعرف، أن فيه ناس بتدعي أنهم أهل إيمان ودين وهم في الحقيقة أبعد ما يكونوا عن كل دين وكل إيمان، والكذب طبيعة موجودة في بعض الناس ولو تحكمت فيهم، هيكذبوا على الله نفسه، وهيحلفوا بالله كذب»، مضيفًا، «هؤلاء في قرارة أنفسهم مش مؤمنين بأن الله يعلم السر وأخفى».
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