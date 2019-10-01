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حوادث

بعد ساعات.. نظر تجديد حبس 9 متهمين في قضية المحور الإعلامي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تنظر بعد ساعات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، جلسة تجديد حبس 9 متهمين، قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان.

وجهت جهات التحقيق للمتهمين فى القضية رقم 441 لسنة 2018 تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
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