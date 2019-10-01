إيقاف خورخي ميري مدافع كولن مباراتين بالدوري الألماني

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إيقاف خورخي ميري مدافع كولن مباراتين.



ويغيب مدافع المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا عن المباراتين أمام شالكة وبادربون.



جاءت عقوبة ميري عقب طرده في المباراة التي خسرها كولن أمام ضيفه هيرتا برلين 0 - 4 أمس الأحد.



وتلقى ميري البطاقة الحمراء في الدقيقة 41 لتدخله بقوة مع فلاديمير داريدا لاعب هيرتا برلين.