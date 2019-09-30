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سيارات

جمال القليوبي: تحويل السيارات للغاز مفيد للدولة والمواطن

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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كريم عاطف
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مفيد لكل من الدولة والمواطن.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، إن أسعار الغاز تساوي تقريبا ثلث سعر البنزين، وهي فائدة مباشرة للمواطن، وكذلك الحال فإن فاتورة الطاقة المستخدمة في سيارات النقل تقدر بنحو 9 مليارات جنيه مع البنزين، ستنخفض إلى 3 مليارات فقط، ما يعني توفير ثلثي الميزانية لمشروعات أخرى.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة بتحويل السيارات للغاز، وأنها تستخدم حاليا تكنولوجيا متقدمة جدا، مما يجعل العمر الافتراضى للموتور عند أقصى حد ممكن .
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