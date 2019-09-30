جمال القليوبي: تحويل السيارات للغاز مفيد للدولة والمواطن

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مفيد لكل من الدولة والمواطن.





وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، إن أسعار الغاز تساوي تقريبا ثلث سعر البنزين، وهي فائدة مباشرة للمواطن، وكذلك الحال فإن فاتورة الطاقة المستخدمة في سيارات النقل تقدر بنحو 9 مليارات جنيه مع البنزين، ستنخفض إلى 3 مليارات فقط، ما يعني توفير ثلثي الميزانية لمشروعات أخرى.



