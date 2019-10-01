ميتشو يوجه رسالة حاسمة لحارس الزمالك.. ويؤكد: لا تتكلم كثيرا

أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق في انتظار عودة محمود عبدالرحيم "جنش " من الإصابة لخوض المباريات مع الفريق .



ووجه ميتشو خلال لقائه بفضائية " أون سبورت" رسالة حاسمة الي حارس الزمالك قائلا :" ننتظر العودة من جديد داخل الملاعب"، مشيرا الى التزام كافة اللاعبين بالتعليمات من أجل تحقيق البطولات .



وأوضح المدير الفني لنادي الزمالك أنه يحترم كافة الفرق المنافسة له في جميع البطولات معلقا :" لا أحب الكلام الكثير وأفضل العمل ونعد الجماهير بتحقيق كافة البطولات ".



