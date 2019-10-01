Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يوجه رسالة حاسمة لحارس الزمالك.. ويؤكد: لا تتكلم كثيرا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:03 ص
الصربي ميتشو مدرب
الصربي ميتشو مدرب الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق في انتظار عودة محمود عبدالرحيم "جنش " من الإصابة لخوض المباريات مع الفريق .

ووجه ميتشو خلال لقائه بفضائية " أون سبورت" رسالة حاسمة الي حارس الزمالك قائلا :" ننتظر العودة من جديد داخل الملاعب"، مشيرا الى التزام كافة اللاعبين بالتعليمات من أجل تحقيق البطولات .

وأوضح المدير الفني لنادي الزمالك أنه يحترم كافة الفرق المنافسة له في جميع البطولات معلقا :" لا أحب الكلام الكثير وأفضل العمل ونعد الجماهير بتحقيق كافة البطولات ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وفاء سلطان آخرهن .. نجمات تزوجن في السر أبرزهن أنغام ونبيلة عبيد

شاهد.. عرض جثة طفل سليمة تماما رغم وفاته منذ 500 عام .. تفاصيل مثيرة

طالب مراهق ينتحر بطلق ناري بعد فضح حياته الجنسية من قِبل زملائه .. صور

كاميرات في مكان محرج.. غضب بين النساء المشاركات ببطولة ألعاب القوى في قطر

صدمة لـ محمد صلاح بخصوص شارة قائد منتخب مصر ..فيديو

مفاجأة.. عدلي القيعي يوجه الشكر لنادي جينراسيون فوت السنغالي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض