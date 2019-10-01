عن إراحة صلاح أمام بوتسوانا.. حتحتوت: ما زال غاضبا من أزمة التصويت.. فيديو

تحدث الإعلامي هاني حتحوت، حول دراسة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة محمد صلاح، خلال مباراة بوتسوانا الودية.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «لا توجد أي معلومة عن شكوى صلاح من الإجهاد، فضلا عن مشاركته خلال مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي».



وتابع هاني حتحوت،: «أتوقع أن يكون صلاح ما زال غاضبا من أزمة التصويت، لذلك فضل عدم المشاركة في المباراة الودية»، معلقا «نتمنى أن يسفر القرار عن إراحة صلاح سواء من الإجهاد أو الحالة النفسية».