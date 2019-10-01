Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عن إراحة صلاح أمام بوتسوانا.. حتحتوت: ما زال غاضبا من أزمة التصويت.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
حسن العمدة
تحدث الإعلامي هاني حتحوت، حول دراسة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة محمد صلاح، خلال مباراة بوتسوانا الودية.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «لا توجد أي معلومة عن شكوى صلاح من الإجهاد، فضلا عن مشاركته خلال مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي».

وتابع هاني حتحوت،: «أتوقع أن يكون صلاح ما زال غاضبا من أزمة التصويت، لذلك فضل عدم المشاركة في المباراة الودية»، معلقا «نتمنى أن يسفر القرار عن إراحة صلاح سواء من الإجهاد أو الحالة النفسية».
Advertisements

ترشيحاتنا

حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين غدا ..فيديو

انفجار ناقلتي نفط في ميناء بكوريا الجنوبية .. شاهد ماذا حدث

كيف حول تركي آل الشيخ نادي ألميريا من فريق عادي لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

هتتعلقوا على المشانق.. عصام العريان يعترف بممارسة العنف والقتل في سبيل عودة الإخوان للحكم

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور