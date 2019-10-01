ردا على تأجيل قرار الكاف .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقفه بعد إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لقراره النهائي بشأن أزمة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي، والذي أعلن أنه سيصدر يوم 8 أكتوبر أي قبل قرعة المجموعات بـ24 ساعة.



وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "أيًا كان القرار الذي سيصدره الاتحاد الإفريقي في أزمة المباراة سنحترمه".



وكان الاتحاد الإفريقي قال في بيان رسمي أن هناك دراسة لموقف مباراة الزمالك والفريق السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد رفض الأخير لخوض المباراة.



وكان فريق جينيراسيون فوت رفض مواجهة الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مؤكدًا أن بتروسبورت هو الملعب المحدد لاستضافة اللقاء، رافضًا أن يتم أي تغيير دون إخطاره مسبقًا بوقتًا كافي.