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منوعات

دراسة: كبار السن في أمريكا لا يملكون المال لطعام كاف

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
رجل مسن
رجل مسن
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أ ش أ
كشفت دراسة طبية حديثة أن 1 من بين كل 10 من كبار السن في الولايات المتحدة ليس لديهم طعام كافي ويرجع ذلك لأسباب مالية، ولكن قلة الطعام تؤدى إلى تدهور الصحة.

وقالت الدكتورة "جين مادن" من جامعة "نورث إيسترن" في واشنطن إن"انعدام الأمن الغذائي ليست مشكلة جديدة ولكن لاتزال هناك تباينات قائمة بين من يحصل على الغذاء الكافي والمغذي ومن لا يحصل عليه" ، مما قد يؤدى إلى الدخول في حلقة مفرغة وتدهور الصحة.

وأفاد الاستطلاع بأن 38 % ممن تقل أعمارهم عن 65 عامًا يعانون من الجوع، وأكثر من 9 % من الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في نفس القارب، ومن بين عوامل الخطر التي زادت من احتمالات الإصابة بالجوع وجود دخل يقل عن 15000 دولار في السنة، و4 أمراض مزمنة أو أكثر، والاكتئاب والقلق.
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