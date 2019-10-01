بعد وفاته.. محمد الخامس زغدي يتصدر ترند جوجل في السعودية

تصدر اسم الفنان الشاب محمد الخامس زغدي مؤشر البحث جوجل في المملكة العربية السعودية بعد يوم واحد من إعلان أسرته وفاته.



كانت مصادر داخل عائلة محمد الخامس زغدي أكدت أن سبب وفاته ليس جنائيا حيث وفاته جاءت نتيجة لتسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه.



وقالت المصادر إن كاميرا الجيران رصدت الحادثة خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق لجانب بيتهم، بعد انتشار أخبار حول مقتله على مدار الساعات الماضية.



وتوفى محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز الـ26 عامًا، بعدما عثر علي جثته أثناء خروجه لصلاة الفجر.



وشارك محمد الخامس زغدي في برنامج فنان العرب 2015، وحصل على إشادة كبيرة من لجنة التحكيم على رأسهم محمد عبده الذي وصفه بمشروع فنان جاهز للانتقال لعالم النجومية.