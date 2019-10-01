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منوعات

لإصلاح الثغرات.. طريقة تحميل آخر إصدار لـ iOS13 على هاتف آبل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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آية جمعة
أطلقت شركة آبل، أمس الاثنين، أمس الاثنين تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها الأحدث iOS13، وأطلقت على الإصدار الأخير منه اسم IOS 13.1.2 .

وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية، ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها آبل تحديثًا جديد منذ إطلاق نظام التشغيل الأصلي في 19 سبتمبر الماضي، فقد أطلقت نظام التشغيل iOS 13.1 كأول تعديل.

ولأن الشركة الأمريكية أضافت بعض التعديلات الجديدة على نظام تشغيلها، كما أصلحت بعض الثغرات الموجودة عليه، عليك ألا تفوت فرصة التحديث لآخر إصدار.

وفيما يتعلق بذلك، تعرض المجلة الأمريكية طريقة التحديث للتعديل الأخير من نظام تشغيل آبل الجديد.

ولعمل ذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة الإعدادات على هاتفك الآيفون iPhone أو جهاز الآيباد iPad حيث يُطلق عليه iPadOS 13.1.2، اختر عام General، ومن هناك اضغط على تحديث البرامج.

انقر فوق "تنزيل وتثبيت" واتركه يقوم بعمله. لن يستغرق وقتًا طويلًا، لإنه تحديث أصغر من تنزيلات برامج iOS 13 الأخرى.

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