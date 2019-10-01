خسرت 12 كيلو من وزنها بسبب البطاطس المقلية و أجنحة الدجاج في شهر

عانت ستيفاني البالغة من العمر 29 من زيادة في الوزن حتى وصلت إلى 90 كيلو بعد أن كان أكبر وزن وصلت له في حياتها هو 77 كيلو جرام ، وتسببت زيادة الوزن فى عدم قدرتها على الإنجاب فقررت أن تقوم بنظام غذائي لخسارة وزنها .



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية" أن ستيفاني كانت تعاني من زيادة في وزنها ونتج عن ذلك مشاكل في الرحم أدت إلى عدم قدرتها على الإنجاب، ونصحها الأطباء بإنقاص وزنها .



جربت ستيفاني أكثر من نظام غذائي إلا أنها كانت تفشل في النهاية حتى يأست في النهاية لأنها كانت لا تفقد وزنها فتعود إلى نقطة الصفر مرة آخرى و تأكل كميات أكبر فيزيد وزنها.



وتوصلت ستيفاني في النهاية إلى أنها ستأكل كل الوجبات التي تحبها ولكن بكميات قليلة جدا، بمعني أنها إذا كانت تأكل 3 قطع دجاج مقلية، فإنها لن تحرم نفسها من ذلك الطعم الذي تفضله ولكن ستأكل أجنحة الدجاج وستأكل قطعتين مع 4 قطع بطاطس مقلية وضعف طبق السلطة الذي كانت تأكله في الماضي.



وأوضحت الصحيفة أن ستيفاني تمكنت بعد اللجوء إلى تلك الطريقة من إنقاص وزنها حوالي 12 كيلو خلال شهر.