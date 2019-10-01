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منوعات

خسرت 12 كيلو من وزنها بسبب البطاطس المقلية و أجنحة الدجاج في شهر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عانت ستيفاني البالغة من العمر 29 من زيادة في الوزن حتى وصلت إلى 90 كيلو بعد أن كان أكبر وزن وصلت له في حياتها هو 77 كيلو جرام ، وتسببت زيادة الوزن فى عدم قدرتها على الإنجاب فقررت أن تقوم بنظام غذائي لخسارة وزنها .

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية" أن ستيفاني كانت تعاني من زيادة في وزنها ونتج عن ذلك مشاكل في الرحم أدت إلى عدم قدرتها على الإنجاب، ونصحها الأطباء بإنقاص وزنها .

جربت ستيفاني أكثر من نظام غذائي إلا أنها كانت تفشل في النهاية حتى يأست في النهاية لأنها كانت لا تفقد وزنها فتعود إلى نقطة الصفر مرة آخرى و تأكل كميات أكبر فيزيد وزنها.

وتوصلت ستيفاني في النهاية إلى أنها ستأكل كل الوجبات التي تحبها ولكن بكميات قليلة جدا، بمعني أنها إذا كانت تأكل 3 قطع دجاج مقلية، فإنها لن تحرم نفسها من ذلك الطعم الذي تفضله ولكن ستأكل أجنحة الدجاج وستأكل قطعتين مع 4 قطع بطاطس مقلية وضعف طبق السلطة الذي كانت تأكله في الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ستيفاني تمكنت بعد اللجوء إلى تلك الطريقة من إنقاص وزنها حوالي 12 كيلو خلال شهر.
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