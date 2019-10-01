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مرأة

حرق الدهون فى البطن بسرعة بـ9 حيل غير متوقعة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
حرق الدهون فى البطن
حرق الدهون فى البطن
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لمياء الياسين
حرق الدهون فى البطن والحصول على قوام مثالى هو حلم الكثير من النساء وتعد المشكلة الاكبر لدى الكثير من السيدات هى الشعور بالجوع وعدم القدرة على السيطرة على الشهية يمكنك حرق الدهون فى البطن والحصول على قوام مثالى بالاعتماد على تناول الاطعمة الغنية بالألياف مع تجنب الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن

إليك أبرز تلك الأطعمة التى تساعدك على منحك الإحساس بالشبع وحرق الدهون فى البطن فهى تتحرك عبر الجهاز الهضمي ببطء ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في الجوع لفترة أطول.

1-حرق الدهون فى البطن وتناول دقيق الشوفان

عادة ما يتم تناول دقيق الشوفان للفطور ويحتل المرتبة الأولى في مؤشر الشبع. وهذا يعني أنه يجعلك تشعر بالشبع دون ارتداء الجنيهات. هذا لأنه مصدر كبير للألياف الذائبة التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

2-حرق الدهون فى البطن وتناول البقوليات

بازلاء والفاصوليا والحمص والعدس من المصادر الكبرى للبروتين والألياف التي تتمتع بكثافة منخفضة للطاقة وهى تمنحك الشعور بالامتلاء بنسبة 31٪ أضيفى المزيد من البقوليات إلى نظامك الغذائي دون زيادة وزن جسمك.

3- حرق الدهون فى البطن وتناول الحمضيات

بسبب محتوى الفاكهة من السكر ، قد لا ينصح بتناول الكثير من الفاكهة لإنقاص الوزن ، إلا أن ثمار الحمضيات هي الاستثناء. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والفلافونويد ، وفيتامين C الذي يساعد في إرضاء آلام الجوع أثناء مساعدة الجهاز الهضمي والكبد.

4-حرق الدهون فى البطن وتناول البطيخ

تحتوي على حوالي 60 - 70 سعرة حرارية لكل شريحة ، يمكنك الانغماس في تناول البطيخ والبطيخ طوال اليوم دون القلق بشأن زيادة الوزن. تساعد هذه الثمار ، على وجه الخصوص ، على إفراز السائل الزائد من جسمك بينما تجعلك تشعر بالشبع لمنع الإفراط في تناول الطعام.

5-حرق الدهون فى البطن وتناول التوت

هي الأطعمة الفائقة المليئة بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة وهي منخفضة جدًا من السعرات الحرارية. إنها الوجبة الخفيفة المثالية لتفادي الجوع طالما أنك تتجنب إضافة كريم الكسترد ، الأمر الذي سينفي مصلحتها الصحية.

6-حرق الدهون فى البطن وتناول الخضروات الورقية

الخضروات والخضروات الصليبية منخفضة للغاية في السعرات الحرارية وغنية بالتغذية والمياه والألياف ، بحيث يمكنك تناول بوفيه من الخضار دون القلق من محيط الخصر لديك. فقط تذكر أن لا تضاف إلى الجبن أو أي مواد مضافة تسمين.

7-حرق الدهون فى البطن وتناول الفشار

الفشار هو الوجبة الخفيفة المثالية لملئك دون إضافة السعرات الحرارية. من المثير للدهشة أن الفشار يحتوي أيضًا على آثار من المعادن والفيتامينات مثل الفولات وفيتامين أ وفيتامين ب 6 ، وثلاثة أكواب من الفشار تحتوي على أكثر من 3 غرام من الألياف.

8- حرق الدهون فى البطن وتناول البطاطس

يعتقد معظم الناس أنه يجب عليهم تجنب البطاطس عند محاولة إنقاص الوزن بسبب محتواها العالي من الكربوهيدرات. ومع ذلك ، تحتوي البطاطس المسلوقة على نشاء مقاوم. هذا النوع من النشا يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير من النشا العادي. حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام هي عن طريق تبريد البطاطس بعد طهيها يزيد من محتوى النشا المقاوم.

9- حرق الدهون فى البطن وتناول صفار البيض

البيض صحي للغاية مع الكثير من العناصر الغذائية المحملة في صفار البيض فهو يحتوى بروتين كامل مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة إن تناول البيض على الإفطار يعني أنك تبقى ممتلئًا لفترة أطول وقد يساعدك على تناول الطعام بشكل أقل خلال اليوم.

مصدر المعلومات: verywellfit
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