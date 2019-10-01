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فن

هنا وحلا شيحة في وصلة رقص من كواليس تصوير أغنية سقفة.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:33 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .

وعلقت هنا شيحة على الفيديو: "من كواليس تصوير أغنية سقفة لأحمد الروبي مع طائرة من الجونة، قائلة: "طبعًا واللي يعرفني يعرف ان صوتي خطير.. ولازم بقي حد يكتشفني.. مش كده ولا ايه".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: "حلوين اووى ـــ قمرات - مشاء الله".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" والذي شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبرى.
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