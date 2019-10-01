بالأسماء.. تكريم 65 من أوائل الثانوية والدبلومات والإعدادية ببني سويف

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف 65 من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/ 2019، في الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالديوان العام.



وذلك بحضور محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف، ومديرى الإدارات التعليمية والطلبة الأوائل المكرمين وأولياء الأمور.



وهنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل محفزا لهم على استمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم.



وفي أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة وزغاريد وتصفيق الحاضرين، أعرب عدد من الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بتكريم المحافظ لهم، حيث شعروا بأن وطنهم يحتفي بهم وبتفوقهم.



وأعرب عدد من أولياء الأمور عن شكرهم لمحافظ بني سويف الذي يحرص على تكريم كل الأوائل دون استثناء سواء في التعليم الثانوي العام والفني والإعدادية، مؤكدين أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة.



ومن جانبه قال محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم إن تكريم أوائل الشهادات العامة والدبلومات الفنية في تقليد يؤكد عليه المحافظ يدعم الموهوبين والمتفوقين ويحفزهم معنويا وماديا مع بداية العام الدراسي الجديد مما يعد حافزا للاستمرار في النجاح والتفوق.



وفي ختام الاحتفالية كرم المحافظ الطلبة الأوائل والمتفوقين والبالغ عددهم 65 طالبًا وطالبة ، وأهداهم شهادات تقدير ومكافأة مالية،حيث تم تكريم 41 من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة وهم :" أميرة سمير كامل ، سارة إيهاب خميس ، دينا محمد سعد ، مازن أحمد عبد الفتاح ، جهاد عبد العظيم سيد ، شهد يحيى حسين ، ياسمين خالد فؤاد، أدهم محمد أحمد،إسلام سمير يوسف، يوسف خالد عبد الموجود ، حنين خالد جابر ، أسماء خلف عبد المطلب.



أسماء محمد عبد الله ، سهيلة محمد عبادة، عبير محمد سيد، أحمد هشام عبد الحميد، أمل طارق لطفي، خالد مصطفى يونس، منة الله عماد عبدالحكم، منة الله مجدي محمد، ناردين مهني أسعد، نادين حسن محمد، وفاء حامد عبد الرحمن، أحمد حسن عويس، أروى أسامة عدلي، أحمد جمال محمد، حنين سيد حسين، رنا عمرو محمد.



علا ثروت مختار، محمد هشام حسني ، مريم محمد علي، مصطفى حسام عبد الرحمن، هدير عاطف عبد التواب، شريف أحمد ثروت، عمار شعبان كامل، عمرو عماد محمد، مصطفى أحمد عوض، أحمد أشرف عبد الغني، عبد الرحمن محمد سالم، علا صلاح عبد الفتاح، محمد عاطف محمد" .





كما كرم المحافظ 5 من أوائل الدبلومات الفنية وهم " مريم سامي بباوي " تعليم صناعي إليكترونيات"، و جواهر إيهاب حمودة " تعليم تجاري" ، ومصطفى محمود عاشور " تعليم زراعي" ، ومحمد وليد عاشور "زراعي مهنى" ، ومحمود محمد شحاتة"مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي" .



وتم تكريم 19 من أوائل الشهادة الإعدادية وهم: " عاصم عادل صابر ، أسماء أشرف يحيى، غادة شعبان رجب، سهيلة محمد طه، عبد الرحمن ناصر علي، محمود إيهاب يونس، أبرار محمد محمد، لجين أحمد حسين، مريم محمد حافظ، ضي محمد علي، إسراء ياسر عبد الواحد، حبيبة محمود عبد العظيم، ياسمين تهامي عبد البصير، نادر السيد برعي، مي أيمن يس، أسماء كامل فريد، أحمد فيصل أحمد، شيماء سعيد محمد، محمود إبراهيم محمود" .

