يوتوبيا.. أخر إبداعات الشاعرة مروة السروجي

كرم مهرجان الدولي همسة للآداب والفنون الشاعرة مروة السروجي عن مجمل أعمالها الشعرية وباعتبارها من النماذج الشابة الواعدة فى صعيد مصر في مجال شعر العامية والفصحى.



جدير بالذكر أن مروة السروجي شاعرة ومترجمة من مواليد محافظة أسيوط.



وتعتبر قصيدة "يوتوبيا"، أخر إبداعات الشاعرة التي تقول فيها: "كان موظف جاى جديد.. حب يعمل ثورجى .. يمشى بنظامه الشديد.. جوا تشكيل عصبجى"، "كل غلطة يشوفها يكتب .. مرة تقرير .. مرة شكوى.. مرة فى مديره اللى ينهب.. مرة فى الأستاذة سلوى".